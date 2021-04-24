Лукашенко раскрыл несколько сценариев его убийства заговорщиками

Заговорщики, готовившие переворот в Белоруссии, рассматривали несколько сценариев убийства президента республики Александра Лукашенко. Их в беседе с журналистами раскрыл сам белорусский лидер, его слова в субботу, 24 апреля, приводит БЕЛТА.

По словам Лукашенко, изначально заговорщики планировали ликвидировать его в ходе парада Победы 9 мая, однако были вынуждены отказаться от этого плана из-за сложности его реализации. Также рассматривался вариант с нападением на президентский кортеж — для этого участники подготовки переворота даже закупили гранатометы. Но, отметил белорусский лидер, эта идея также оказалась неудачной: автомобили кортежа в целях безопасности всегда передвигаются на высокой скорости, поэтому попасть в них довольно сложно.

Третий сценарий предполагал вооруженное нападение на загородную резиденцию Лукашенко. На уничтожение самой резиденции предполагалось выделить 10 миллионов долларов, еще 1 миллион долларов должен был получить снайпер, который должен был застрелить белорусского президента.

При этом Лукашенко подчеркнул, что обо всех этих планах ему стало известно заранее. «Мы контролировали их каждый шаг», — отметил он.

17 апреля Лукашенко заявил, что на него и его детей планировалось покушение. По словам главы государства, задачу по устранению одобрило высшее руководство США.

Позднее Федеральная служба безопасности (ФСБ) подтвердила информацию о покушении и попытке военного переворота. В России были задержаны имеющий двойное гражданство США и Белоруссии Юрий Зянкович и гражданин Белоруссии Александр Федута, которые планировали осуществление госпереворота по сценарию цветных революций с привлечением местных и украинских националистов.



