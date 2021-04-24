Лукашенко пообещал организатору госпереворота ответ «на всю катушку»

Президент Белоруссии Александр Лукашенко пообещал ответ «на всю катушку» организатору госпереворота Юрию Зянковичу, имеющему двойное гражданство США и Белоруссии. Его слова прозвучали в эфире телеканала ОНТ, передает РИА Новости.

По его словам, Зянковича американские спецслужбы «вели давно», дали ему гражданство для защиты, однако в республике он ответит «на всю катушку».

«Слушайте, ну вы посмотрите: он — гражданин США. Попросите, чтобы вам дали гражданство — да вас замусолят до десятого поколения… А он только уехал — и гражданин. Почему? Потому что его спецслужбы давно вели, они его схватили, он им нужен, они ему дали гражданство как защиту на вот этот случай… Он ответит на всю катушку. И не потому, что это я, а потому, что он готовил государственный переворот», — пояснил Лукашенко.

Ранее 24 апреля стало известно, что Лукашенко намерен в ближайшие дни подписать декрет, который определит действия властей в случае гибели главы государства. В таких обстоятельствах, уточнил он, полномочия президента перейдут Совбезу. Лукашенко усомнился в том, что в экстренной ситуации в стране «все будет нормально».

17 апреля Лукашенко заявил, что на него и его детей планировалось покушение. По словам главы государства, задачу по устранению одобрило высшее руководство США.

Позднее Федеральная служба безопасности (ФСБ) подтвердила информацию о покушении и попытке военного переворота. В России были задержаны имеющий двойное гражданство США и Белоруссии Юрий Зянкович и гражданин Белоруссии Александр Федута, которые планировали осуществление госпереворота по сценарию цветных революций с привлечением местных и украинских националистов.