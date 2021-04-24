Лукашенко рассказал о планах заговорщиков блокировать Минск

Президент Белоруссии Александр Лукашенко в беседе с журналистами рассказал, что готовившие переворот в стране заговорщики планировали блокировать Минск. Слова главы государства передает БЕЛТА.

Лукашенко обратил внимание на то, что группа заговорщиков хотела заблокировать столицу с помощью армии, а также планировала отключить в городе электроэнергию.

Президент отметил, что в операции должны были участвовать внутренние войска, силы ОМОН, МВД и КГБ. По словам Лукашенко, столкновение вооруженных структур привело бы к «самой страшной и горячей гражданской войне, которую не имела ни одна страна».

Ранее в апреле Лукашенко заявил о задержании в Москве группы, которая готовила покушение на него и его детей. Президент подчеркнул, что задачу по его устранению одобрило высшее руководство США.