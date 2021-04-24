Лукашенко решил определить действия властей на случай гибели президента

Президент Белоруссии Александр Лукашенко намерен в ближайшие дни подписать декрет, который определит действия властей в случае гибели главы государства. Об этом сообщает в субботу, 24 апреля, БЕЛТА.

В таких обстоятельствах, уточнил он, полномочия президента перейдут Совбезу. Лукашенко усомнился в том, что в экстренной ситуации в стране «все будет нормально».

«Поэтому на этот случай я подпишу в ближайшие дни декрет, как будет выстроена власть в Беларуси. Президента застрелили - на завтра Совет безопасности будет наделен полномочиями. Надо водить чрезвычайное положение мгновенно, вплоть до военного, если кто-то на границе шевельнется», — отметил белорусский лидер.