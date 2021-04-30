В Белоруссии обнародовали имена фигурантов дела о госперевороте

В Белоруссии в качестве обвиняемых по делу о попытке захвата государственной власти и перевороте привлечены девять человек, сообщает БЕЛТА со ссылкой на официального представителя Комитета государственной безопасности (КГБ) республики.
Ведомство обнародовало их имена. Это бывший соратник президента Белоруссии Александра Лукашенко Александр Федута, адвокат Юрий Зянкович, лидер оппозиционной партии «Белорусский народный фронт» (БНФ) Григорий Костусев, Ольга Голубович, психиатр Дмитрий Щигельский, который в 2001 году ставил Лукашенко диагноз «мозаичная психопатия», эксперт по геополитике Александр Перепечко, экс-боец витебского ОМОНа Павел Кулаженко, Виталий Макаренко и участник объединяющей бывших силовиков инициативы BYPOL Игорь Макар.