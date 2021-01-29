В Белоруссии задержали анархистов по делу о массовых беспорядках

В Белоруссии задержали группу анархистов по уголовному делу о массовых беспорядках в Минске. Об этом 29 января сообщила в своем Telegram-канале пресс-секретарь МВД Ольга Чемоданова.

Задержаны 26-летняя девушка и трое мужчин 20, 24 и 30 лет. Они принимали непосредственное участие в организации беспорядков, координации и вербовке участников своего движения, утверждают в МВД. Подозреваемые находятся в СИЗО.

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По словам Чемодановой, все четверо являются участниками международной преступной организации. Они состояли в объединении «Революционное действие» («Автономное Действие – Беларусь»). Их целями были насильственное изменение конституционного строя или территориальной целостности Белоруссии, захват власти, терроризм, беспорядки, разжигание социальной вражды.

В 2010 году участники этой ячейки забросали «коктейлями Молотова» российское посольство в Минске и управления КГБ в Бобруйске, сообщила пресс-секретарь МВД.

Анархисты регулярно проводили полевые сборы, на которых обучали противостоянию правоохранительным органам, утверждает Чемоданова. Они получали деньги из-за рубежа, в том числе от организации «Анархический Черный Крест», а также зарабатывали на продаже одежды и книг.

Возбуждено уголовное дело о создании преступной организации, некоторые участники движения начали давать показания. Радикальные анархисты, которые бежали за границу, в ближайшее время будут объявлены в розыск, заключили в МВД.

В Белоруссии почти полгода проходят массовые протесты с требованием отставки президента Александра Лукашенко и проведения новых президентских выборов.