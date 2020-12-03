Россиянина обвинили в организации беспорядков на заводе в Белоруссии

Следственный комитет Белоруссии обвинил россиянина в организации беспорядков на Белорусском металлургическом заводе (БМЗ), передает ТАСС.

Возбуждено уголовное дело против четырех человек: разливщика стали, оператора резки горячего металла, водителя и автослесаря металлургического завода. Двое обвиняемых признали вину, к ним применена мера пресечения в виде личного поручительства. Третий участник заключен под стражу.

«Четвертый фигурант, гражданин Российской Федерации, скрылся от органа уголовного преследования и был объявлен в розыск», — рассказали в Следственном комитете.

Работникам БМЗ предъявлено обвинение по статье «Организация групповых действий, грубо нарушающих общественный порядок и сопряженных с явным неповиновением законным требованиям представителей власти, повлекших нарушение работы транспорта и организации».

По данным СК, 17 августа в Жлобине во время несанкционированной акции протеста часть митингующих незаконно проникла на территорию предприятия и заблокировала дорогу возле цехов. Несколько человек остановили тяжеловоз «БелАЗ», доставлявший сырье в электросталеплавильные цеха. В итоге остановилась выплавка стали в трех печах.

В Белоруссии почти четыре месяца продолжаются массовые протесты из-за официальных результатов президентских выборов 9 августа, согласно которым баллотировавшийся на шестой срок Александр Лукашенко получил 80 процентов голосов. Первые акции жестко разгонялись. Протестующие требуют отставки руководства страны. проведения нового честного голосования и наказания виновных в насилии над демонстрантами. Протесты поддержала часть рабочих крупных белорусских предприятий.