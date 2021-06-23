Белоруссия заявила о неопровержимых доказательствах планов США убить Лукашенко

Министр обороны Белоруссии Виктор Хренин заявил, что следствие получило неопровержимые доказательства того, что США планировали убить президента Александра Лукашенко. Об этом сообщает РИА Новости.
«В ходе совместной операции белорусских и российских спецслужб была пресечена подготовка мятежа с физическим устранением главы белорусского государства и членов его семьи. Причем на сегодняшний момент следствием вскрыты неопровержимые доказательства причастности к этому американских государственных структур», — заявил Хренин.
В апреле Лукашенко заявил, что на него и его сыновей готовилось покушение с участием спецслужб США. По его словам, убийство одобрило руководство Штатов. В Москве были задержаны бывший соратник Лукашенко Александр Федута и адвокат Юрий Зенкович, в Белоруссии — лидер оппозиционной партии «Белорусский народный фронт» Григорий Костусев.
ФСБ России заявила, что Зенкович и Федута готовили в Белоруссии военный переворот «по отработанному сценарию цветных революций с привлечением местных и украинских националистов».
КГБ Белоруссии также сообщило, что по делу проходят еще шесть человек: сотрудница Зенковича Ольга Голубович, психиатр Дмитрий Щигельский, который в 2001 году поставил Лукашенко диагноз «мозаичная психопатия», эксперт по геополитике Александр Перепечко, экс-боец ОМОНа Павел Кулаженко, Виталий Макаренко и участник объединяющей бывших силовиков инициативы BYPOL Игорь Макар. Они были арестованы заочно.