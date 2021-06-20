В Белоруссии продлили расследование дела о госперевороте

В Белоруссии до октября продлили расследование уголовного дела о госперевороте. Об этом сообщил агентству «Интерфакс — Запад» зять одного из фигурантов Григория Костусева Дмитрий Антончик.
«Генпрокуратура продлила следствие по этому делу. А срок содержания Григория Костусева под стражей продлили до шести месяцев», — сказал он.
В апреле президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что на него и его сыновей готовилось покушение и к этому причастны спецслужбы США. По словам Лукашенко, его убийство одобрило руководство Соединенных Штатов.
В Москве были задержаны бывший соратник белорусского президента Александр Федута и адвокат Юрий Зенкович, в самой республике — лидер оппозиционной партии «Белорусский народный фронт» (БНФ) Григорий Костусев.
ФСБ России заявляла, что Зенкович и Федута планировали военный переворот в Белоруссии «по отработанному сценарию цветных революций с привлечением местных и украинских националистов» и «физическое устранение» Лукашенко.
Целью заговорщиков, по данным чекистов, было изменение конституционного строя и создание Комитета национального примирения. Зенкович планировал стать куратором парламента Белоруссии и правовой системы, Федута — проводить политическую реформу, утверждали в ФСБ.
КГБ Белоруссии сообщило, что по делу проходят еще шесть человек: сотрудница Зенковича Ольга Голубович, психиатр Дмитрий Щигельский, который в 2001 году поставил Лукашенко диагноз «мозаичная психопатия», эксперт по геополитике Александр Перепечко, экс-боец ОМОНа Павел Кулаженко, Виталий Макаренко и участник объединяющей бывших силовиков инициативы BYPOL Игорь Макар. Они были арестованы заочно.