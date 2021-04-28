В Белоруссии показали четвертого фигуранта дела о покушении на Лукашенко

Белорусский государственный телеканал ОНТ в фильме-расследовании «Убить президента» показал четвертого фигуранта уголовного дела о подготовке военного переворота и покушения на президента Александра Лукашенко.

По информации телеканала, бывшая сотрудница фирмы юриста Юрия Зенковича Ольга Голубович стала еще одной фигуранткой дела о госперевороте. «Работала бухгалтером в минской фирме Зенковича "Американский юридический центр"», — рассказал закадровый голос в фильме.

Далее было показано, как, по информации телеканала, Голубович кладет в ячейку камеры хранения одного из автовокзалов в Минске конверт с деньгами. Как пояснили в эфире ОНТ, так Зенкович хотел организовать передачу денег через тайник для подкупа белорусских офицеров, которые якобы были готовы на мятеж.

Ранее телеканал ОНТ опубликовал кадры, на которых предполагаемые фигуранты дела о подготовке военного переворота и покушения на президента Александра Лукашенко признают свою вину. Показания дали юрист Юрий Зенкович, политолог Александр Федута и лидер оппозиционной партии БНФ Григорий Костусев.

17 апреля президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что на него и его детей планировалось покушение, которое было одобрено властями США. ФСБ подтвердила информацию о покушении и попытке госпереворота в Белоруссии. В России были задержаны граждане республики Александр Федута и Юрий Зенкович, у которого также есть американский паспорт.