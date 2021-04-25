В Белоруссии намекнули на связь советника Байдена с подготовкой госпереворота

Белорусский государственный телеканал ОНТ намекнул на связь советника президента США Джо Байдена Майкла Карпентера с подготовкой государственного переворота и покушения на белорусского лидера Александра Лукашенко.

В эфире телеканала сообщалось, что при попытке госпереворота «без Соединенных Штатов не обошлось». «Подскажем, где Вашингтону искать правду - в самом Вашингтоне, у советника Байдена Майкла Карпентера, он расскажет, если захочет», — отмечается на телеканале.

Также ОНТ пообещал предоставить больше подробностей в эфире на следующей неделе.

Ранее телеканал ОНТ опубликовал кадры, на которых предполагаемые фигуранты дела о подготовке военного переворота и покушения на президента Александра Лукашенко признают свою вину. Показания дали юрист Юрий Зенкович, политолог Александр Федута и лидер оппозиционной партии БНФ Григорий Костусев.

17 апреля президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что на него и его детей планировалось покушение, которое было одобрено властями США. ФСБ подтвердила информацию о покушении и попытке госпереворота в Белоруссии. В России были задержаны граждане республики Александр Федута и Юрий Зянкович, у которого также есть американский паспорт.