Лукашенко пояснил судьбу декрета на случай гибели президента

Президент Белоруссии Александр Лукашенко пояснил судьбу декрета на случай гибели главы государства, передает БЕЛТА.

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Лукашенко заявил, что принятый 9 мая декрет «О защите суверенитета и конституционного строя» касается «одного случая или момента в истории страны». «Вы знаете, какой это случай. Только одного! И представьте, исходя из опыта прошлого года, какова будет в результате ситуация в стране. Не трудно спрогнозировать. Я ее хорошо прогнозирую. И вот на этот период будет действовать декрет», — сказал он.

Когда изберут нового президента, необходимость в декрете отпадет, продолжил Лукашенко. «Он будет отменен новым президентом или же парламентом и президентом. В зависимости уже от новой конституции, я надеюсь», — подчеркнул глава государства.

По словам Лукашенко, декрет нужен для того, чтобы миллионы граждан, которые поддерживают нынешнюю политику власти, не беспокоились за свою судьбу. «Наши недруги должны понимать, что таким образом дестабилизировать страну не получится», — предупредил президент.

Он добавил, что декрет пять раз переписывали. «Я принял решение, чтобы все решения Совбеза принимались тайным голосованием. Чтобы никто не довлел над мнением членов Совета безопасности», — добавил Лукашенко.

Согласно декрету, в Белоруссии вводится чрезвычайное или военное положение в случае гибели президента «в результате покушения на его жизнь, совершения акта терроризма, внешней агрессии, вследствие иных действий насильственного характера». Государственные органы должны будут действовать в соответствии с решениями Совета безопасности.

В середине апреля Лукашенко заявил, что на него и его детей готовилось покушение, которое было одобрено властями США.