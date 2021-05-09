Опубликован декрет Лукашенко на случай гибели президента

Декрет президента Белоруссии Александра Лукашенко «О защите суверенитета и конституционного строя» опубликован на национальном правовом интернет-портале республики.
Лукашенко постановил ввести на территории Белоруссии чрезвычайное или военное положение в случае гибели президента «в результате покушения на его жизнь, совершения акта терроризма, внешней агрессии, вследствие иных действий насильственного характера». При этом государственные органы, их должностные лица должны действовать в соответствии с решениями Совета безопасности страны.
Также Совбезом определяется перечень подлежащих применению в условиях чрезвычайного или военного положения мер: установление ограничений на свободу передвижения, запрещение или ограничение проведения массовых мероприятий, запрещение проведения забастовок, установление комендантского часа, обеспечение безопасности лиц и объектов.
Согласно декрету, председательствовать на заседаниях Совбеза в случае гибели президента должен премьер-министр.
Решения по реализации полномочий, предусмотренных документом, обязательны для всех госорганов, организаций, должностных лиц и граждан и подлежат незамедлительному исполнению. Решения принимаются путем тайного голосования большинством голосов постоянных членов Совбеза, но не менее чем двумя третями голосов от их общего числа. При обсуждении вопросов о проведении выборов в заседании участвуют председатели областных и Минского городского исполнительных комитетов с правом голоса.
Декрет вступает в силу с момента его подписания.
В апреле Лукашенко сообщил, что на него и его детей планировалось покушение. Президент отметил, что задачу по его устранению одобрило высшее руководство США. Позднее ФСБ России подтвердила информацию о покушении и попытке военного переворота.