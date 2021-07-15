Лукашенко подписал закон для пресечения «попыток мятежа»

Президент Белоруссии Александр Лукашенко одобрил поправки к закону о защите суверенитета и конституционного строя. Об этом сообщает Telegram-канал БЕЛТА.

При составлении поправок был учтен полученный практический опыт урегулирования ситуации во время массовых протестов после президентских выборов в августе 2020 года. Про ужесточение законодательства для пресечения «попыток мятежа» говорил председатель Комитета государственной безопасности (КГБ) Белоруссии Иван Тертель.

Согласно внесенным изменениям, определен перечень мер и временных ограничений при введении в стране режима ЧП. Теперь при беспорядках возможна приостановка работы СМИ, ограничение доступа к определенным изданиям и интернет-ресурсам и особый порядок аккредитации журналистов.

Под самими беспорядками понимается попытка насильственного изменения конституционного строя, захвата или присвоения власти, организация вооруженного мятежа и массовых беспорядков, создающие непосредственную угрозу безопасности белорусских граждан.

Также был расширен круг силовых органов. В число военизированных организаций вошли подразделения Министерства по чрезвычайным ситуациям, Следственный комитет, Департамент финансовых расследований и Государственного комитета судебных экспертиз. К задачам Вооруженных сил Белоруссии отнесли борьбу с терроризмом и экстремизмом, охрану общественного порядка, обеспечение безопасности охраняемых лиц и объектов.

Ранее Лукашенко пожаловался президенту России Владимиру Путину на террор со стороны противников своего режима и пообещал наказать их «в серьезной форме» По словам политика, после подавления массовых выступлений несогласных с итогами президентских выборов 2020 года белорусов, многие протестующие перешли к индивидуальному террору против людей, «которые выступали за государство».

2 июля он объявил, что в Белоруссии раскрыта сеть «спящих» террористических ячеек, которые создавались спецслужбами с целью свержения власти. Они маскировались под отряды самообороны, которые должны были в назначенный «день икс» совершить государственный переворот.