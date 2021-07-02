Лукашенко обвинил Украину и США в создании сети террористических ячеек

В Белоруссии раскрыта сеть «спящих» террористических ячеек, которые создавались иностранными спецслужбами с целью свержения власти. Об этом заявил президент Александр Лукашенко, передает БЕЛТА.

По его словам, ячейки маскировались под отряды самообороны, которые должны были в назначенный «день икс» совершить государственный переворот. Президент обвинил в причастности к созданию террористической сети Украину, США, Германию, Польшу и Литву. «Они сами пока не знают, что это за день икс: к нему надо подвести наш народ», — сказал Лукашенко.

Он также пообещал предъявить обвинения высшему руководству Германии, в том числе самому канцлеру, но не уточнил деталей.

Кроме того, президент Белоруссии поручил полностью закрыть границу с Украиной из-за огромного потока нелегального оружия, ввозимого с территории соседнего государства.

О раскрытии попытки государственного в Белоруссии заявляли в апреле. По уголовному делу о попытке захвата государственной власти в качестве обвиняемых привлечены девять человек. Двое из них были задержаны в России силами ФСБ РФ и переданы в Минск. По данным спецслужб, они пытались договориться с военными о попытке госпереворота по заданию кураторов из США.

Позже белорусский государственный телеканал ОНТ намекнул на связь Майкла Карпентера, советника президента США Джо Байдена, с подготовкой переворота. Кроме того, Лукашенко заявлял, что 17 апреля на него и его детей планировалось покушение, которое было одобрено властями США.

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