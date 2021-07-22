Протасевич рассказал о распрях в рядах белорусской оппозиции

После окончания массовых протестов в Белоруссии в рядах эмигрировавшей за рубеж оппозиции начались ожесточенные распри за иностранное финансирование и международное влияние. Об этом заявил бывший главный редактор Telegram-канала NEXTA Роман Протасевич в интервью литовской газете Vakaro zinios.

По его словам, поначалу лидеры несогласных старались любой ценой возобновить уличные выступления, чтобы не допустить снятия западных санкций против официального Минска. Курировал эту работу Франак Вячорка, советник по международным вопросам экс-кандидата в президенты страны Светланы Тихановской. «Если мир не увидит жестоко подавляемые митинги, санкции будут сняты», — пояснил Протасевич.

Теперь же, как утверждает журналист, среди лидеров протеста не утихает конкуренция и внутренняя борьба за личную выгоду, которая сопровождается «кражей идей». «Сегодня белорусская оппозиция борется не за перемены в стране, а за деньги, тем самым фактически убивает сама себя», — заключил экс-главред.

Бывший главред NEXTA был задержан белорусскими силовиками после инцидента с принудительной посадкой самолета авиакомпании Ryanair 23 мая в Минске. На родине его обвинили в нарушении порядка и организации массовых мероприятий после президентских выборов в Белоруссии в августе 2020 года.

Позже журналист согласился сотрудничать со следствием и дал несколько интервью, в которых повторил тезисы официального Минска о массовых беспорядках, обвинил оппозицию в иностранном финансировании и хвалебно отозвался о Лукашенко. Вскоре после этого его перевели из СИЗО под домашний арест с доступом к интернету.