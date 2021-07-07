Протасевич опубликовал в соцсетях видео и рассказал о доступе к интернету

Бывший главный редактор оппозиционного белорусского Telegram-канала NEXTA Роман Протасевич получил доступ к интернету. Об этом он заявил в своем новом Twitter-аккаунте.

Он опубликовал видео, в котором рассказал, что всегда будет на связи и сможет отвечать на все сообщения и комментарии пользователей платформы.

Ранее стало известно, что Романа Протасевича и его подругу, россиянку Софию Сапегу перевели под домашний арест. В сети появились фотографии, на которых они, предположительно, гуляют в парке в Минске.

Бывший кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская назвала хорошей новостью перевод под домашний арест Романа Протасевича и Софии Сапеги. Она отметила, что ее команда все это время остается на связи с их родителями — они все еще не имеют практически никакой информации о своих детях и их состоянии.

Опасения за судьбу оппозиционера также выразила певица Анжелика Агурбаш, после чего Генеральная прокуратура Белоруссии запросила ее экстрадицию из России.

23 мая самолет авиакомпании Ryanair, летевший из Афин в Вильнюс, совершил экстренную посадку в Минске после сообщений о минировании. Находившиеся на борту Протасевич и Сапега были задержаны местными правоохранителями. Их обвинили в нарушении порядка и организации массовых мероприятий после президентских выборов в Белоруссии в августе 2020 года.

