Софии Сапеге заочно выдали диплом в Вильнюсе

Россиянке Софии Сапеге, которая находится в Белоруссии под домашним арестом, заочно выдали диплом Европейского гуманитарного университета в Вильнюсе. В церемонии онлайн участвовали ее родители, сообщает Telegram-канал «Выборы видишь? Tut.by Политика».

Мать Софии поблагодарила университет «за понимание сложившейся ситуации» и передала слова дочери: «Все еще будет». Речь была встречена аплодисментами.

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Сапега обвиняется по статьям «Участие в массовых беспорядках» и «Разжигание социальной вражды и розни». 23 мая она летела из Афин в Вильнюс вместе с бывшим главным редактором Telegram-канала NEXTA Романом Протасевичем. Самолет экстренно сел в Минске после сообщения от белорусских диспетчеров о заложенной на борту бомбе. Силовики задержали Протасевича и Сапегу.

25 июня стало известно, что пару выпустили из СИЗО под домашний арест. Следственный комитет Белоруссии заявил, что Протасевич и Сапега дают последовательные признательные показания и подали ходатайство о заключении соглашения о сотрудничестве.

После инцидента с самолетом Ryanair Запад ввел новые санкции против Белоруссии, которые власти республики назвали беспрецедентными.