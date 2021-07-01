Cтала известна судьба задержанной в Белоруссии россиянки Сапеги

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что судьба задержанной в Белоруссии россиянки Софьи Сапеги стоит на повестке дня российско-белорусских контактов и контролируется российскими дипломатами, передает корреспондент «Ленты.ру».

По словам дипломата, посольство следит за судьбой Сапеги, а его сотрудники оказывают россиянке поддержку, взаимодействуя с ее родственниками и адвокатами.

Также со слов представителя МИД стало известно, что в ближайшее время дипломатические работники планируют консульское посещение Сапеги по ее новому месту проживания. Захарова уточнила, что консул уже посещал ее ранее, когда задержанная находилась в СИЗО КГБ Белоруссии.

Россиянка была задержана 23 мая вместе с бывшим главредом оппозиционного Telegram-канала NEXTA Романом Протасевичем после того, как самолет Ryanair, на котором они летели из Афин в Вильнюс, экстренно приземлился в Минске. Позже Сапега призналась, что якобы вела Telegram-канал, в котором публиковались личные данные белорусских силовиков. 25 июня стало известно, что суд принял решение смягчить меру пресечения задержанным и отпустил их под домашний арест.