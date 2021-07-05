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Агурбаш испугалась судьбы Протасевича

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Анжелика Агурбаш
Анжелика Агурбаш
Фото: Илья Питалев / РИА Новости

Певица Анжелика Агурбаш заявила, что узнала от журналистов о требовании Генеральной прокуратуры Белоруссии об ее экстрадиции из России. В беседе с «Лентой.ру» артистка не исключила, что с ней может повториться судьба бывшего главного редактора оппозиционного Telegram-канала NEXTA Романа Протасевича.

«Да что вы? Серьезно? Я впервые об этом от вас слышу. Я знаю только, что Генеральная прокуратура республики Беларусь возбудила два уголовных дела против меня по статье 130 части 3 и 368 части 2. Первая — это разжигание вражды, а вторая — оскорбление президента. Конечно, это абсолютно безосновательные и жестокие статьи. Я всего лишь неравнодушная белоруска, я всего лишь высказывала свою точку зрения и мнение, я всего лишь защищала белорусов — своих братьев и сестер. И, конечно, никаких противоправных [действий] я не совершала. Обвинять меня в экстремизме, вплоть до фашизма, — это абсолютное безобразие», — отреагировала Агурбаш.

Она назвала нынешнюю ситуацию в Белоруссии «абсолютным беззаконием со стороны всех правоохранительных и судебных органов».

«У нас сейчас в Белоруссии ежедневно возбуждаются уголовные дела и ежедневно людей арестовывают, хватают, сажают в тюрьмы ни за что ни про что. В общем-то, эта репрессивная машина докатилась и до меня», — отметила артистка.

Агурбаш заявила, что пока она чувствует себя в безопасности, однако выразила опасения касательно тех методов, которыми ее могут попытаться привлечь к ответственности, упомянув недавний инцидент, произошедший с бывшим главным редактором оппозиционного Telegram-канала NEXTA Романом Протасевичем. Самолет авиакомпании Ryanair, на котором он летел, совершил экстренную посадку в Минске после сообщения о минировании. Протасевича задержали по обвинению в создании экстремистского формирования и призывах к массовым беспорядкам после президентских выборов в августе 2020 года.

«Я гражданка Российской Федерации, и Российская Федерация не выдает и не экстрадирует своих граждан. Поэтому я себя чувствую в этом плане в безопасности. Но от режима Лукашенко можно сейчас ожидать чего угодно. Вы же сами видите, он же может посадить самолет, и так далее», — подчеркнула Агурбаш.

Ранее певица обратилась к президенту России Владимиру Путину с просьбой защитить белорусский народ. По ее словам, «репрессивная машина просто губит белорусов, лучших представителей, генофонд нации».

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