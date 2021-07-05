Агурбаш обратилась к Путину с просьбой защитить белорусский народ

Певица Анжелика Агурбаш обратилась к президенту России Владимиру Путину с просьбой защитить белорусский народ. Об этом она заявила в беседе с «Лентой.ру».

Агурбаш назвала происходящее в Белоруссии беззаконием со стороны правоохранительных органов и судов.

«Я бы очень хотела попросить помощи у Владимира Владимировича Путина, и прошу просто помочь и защитить белорусский народ от той степени жестокости, несправедливости, беззакония и агрессии, которые творятся сейчас в Белоруссии. Эта репрессивная машина просто губит белорусов, лучших представителей, генофонд нации», — отметила певица.

Ранее Агурбаш сообщила, что против нее возбуждены уголовные дела. По словам артистки, в стране царит вопиющая несправедливость и агрессия, а Лукашенко «захватил людей в заложники и запустил жесточайшую репрессивную машину, которая не щадит никого».