Президент Белоруссии Александр Лукашенко попал в список врагов свободы прессы, составленный организацией «Репортеры без границ».

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На сайте организации говорится, что после президентских выборов, состоявшихся 9 августа 2020 года, Лукашенко подвергает журналистов беспрецедентным преследованиям. Пытаясь предотвратить освещение протестных акций, он проводил массовые аресты сотрудников СМИ. Журналисты в Белоруссии подвергались угрозам, насилию и даже пыткам.

Кроме того, отмечают «Репортеры без границ», журналисты, освещающие несанкционированные акции, были приравнены к участникам мероприятия. Суды расценивали работу независимых СМИ как экстремизм. В результате многие белорусские журналисты покинули страну.

Организация напоминает об аресте экс-главреда NEXTA Романа Протасевича и блокировке сайта Tut.by. Лукашенко не первый раз попадает в список, составленный «Репортерами без границ».

Всего в списке 37 человек, в том числе президент Таджикистана Эмомали Рахмон, президент Азербайджана Ильхам Алиев и глава Чечни Рамзан Кадыров.