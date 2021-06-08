Лукашенко увеличил сроки за митинги и экстремизм

Президент Белоруссии Александр Лукашенко подписал закон об ужесточении уголовной ответственности за нарушение правил проведения массовых акций и экстремистскую деятельность. Документ опубликован на Национальном правовом интернет-портале республики.

Инициатива дополнила Уголовный кодекс (УК) двумя новыми статьями: 361.4 («Содействие экстремистской деятельности») и 361.5 («Прохождение обучения или иной подготовки для участия в экстремистской деятельности»). По первой максимальное наказание составит до шести лет лишения свободы, по второй — до трех лет.

Также увеличены тюремные сроки по статье 369.3 («Нарушение порядка организации или проведения массовых мероприятий»). Теперь виновным по ней будут назначать до пяти лет колонии, а ответственность может коснуться даже тех, кто публично призывает выходить на улицы.

Ранее Лукашенко подписал закон, приравнивающий освещающих несанкционированные акции протеста журналистов к их участникам. Им будет грозить уголовная ответственность в случае трансляции мероприятия или публикации сведений о ее проведении.