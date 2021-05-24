Лукашенко запретил белорусским СМИ освещать митинги

Президент Белоруссии Александр Лукашенко подписал закон о запрете освещения в СМИ в реальном времени несогласованных массовых акций. Об этом сообщает Telegram-канал БЕЛТА.

Документом предусматривается, что в целях предупреждения ситуаций, создающих угрозу национальной безопасности, власти могут принять меры по ограничению работы сетей электросвязи.

При этом устанавливается, что полномочия по управлению сетью предоставляются оперативно-аналитическому центру при Лукашенко.

Невыполнение операторами электросвязи требований о приостановлении или ограничении функционирования сетей и входящих в них средств будет являться грубым нарушением законодательства о лицензировании деятельности в области связи.

23 мая самолет авиакомпании Ryanair, следовавший по маршруту Афины — Вильнюс, совершил экстренную посадку в Минске после сообщений о минировании, поступивших от белорусской стороны. Для сопровождения самолета был поднят истребитель МиГ-29 ВВС Белоруссии. Сразу после приземления сотрудники правоохранительных органов задержали находившегося на борту создателя и главного редактора Telegram-канала NEXTA Романа Протасевича.

На родине его обвиняют в создании экстремистского формирования и призывах к массовым беспорядкам после президентских выборов в августе 2020 года. Протасевич заметил за собой слежку еще до вылета из аэропорта Афин. На родине ему может грозить до 15 лет лишения свободы. Взрывных устройств на борту самолета обнаружено не было.