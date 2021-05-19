Силовики пришли домой к главреду известной белорусской газеты

Белорусские силовики пришли домой к главному редактору известной белорусской газеты «Наша Нiва» Егору Мартиновичу. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Белорусскую ассоциацию журналистов.

По ее данным, в настоящее время квартира главреда опечатана, самого редактора нет дома. «Стоят мужчины характерной внешности. Возле дома дежурят микроавтобусы», — говорится в сообщении. Цели и причины визита правоохранителей, а также местонахождение Мартиновича в настоящее время неизвестны.

Материалы по теме Так не победим Белорусская оппозиция представила план борьбы с Лукашенко. Почему он обречен на неудачу? Хронический протест Белорусская оппозиция почти полгода выходит на улицы. Как изменилась страна за это время?

Известно, что силовики также задержали жену главреда Адарью Гуштын — журналистку издания Tut.by, против руководства которого накануне возбудили уголовное дело. Сотрудники издания проходят в качестве подозреваемых и свидетелей по уголовному делу об уклонении от уплаты налогов.

После президентских выборов в августе 2020 года белорусские власти возбудили десятки уголовных дел против независимой прессы и отдельных журналистов. В начале протестов они подвергались задержаниям и избиениям. Многие сотрудники СМИ были отправлены в СИЗО, несколько человек получили реальные сроки за свою деятельность.

Позже в Национальное собрание Белоруссии поступил законопроект, приравнивающий освещающих несанкционированные акции протеста журналистов к их участникам. Также, под предлогом финансирования протестных акций, обыскам подверглись десятки правозащитников и не принимавших участие в митингах граждан.