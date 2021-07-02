На заслуженную артистку Белоруссии Анжелику Агурбаш завели уголовные дела

На заслуженную артистку Белоруссии, актрису и модель Анжелику Агурбаш завели уголовные дела. Об этом она сообщила в своем Instagram-аккаунте.

«Генеральная прокуратура Республики Беларусь уже и против меня возбудила уголовное дело по двум статьям: 130 ч. 3 и 368 ч. 2, объявив меня в розыск и потребовав моей экстрадиции, ареста и передачи в СИЗО №1», — рассказала исполнительница.

Речь идет о разжигании вражды или розни, а также о публичном оскорблении президента. Первая статья предусматривает до 12 лет лишения свобода, а вторая — до трех.

Агурбаш заявила, что в стране царит вопиющая несправедливость и агрессия, а президент Александр Лукашенко «захватил людей в заложники и запустил жесточайшую репрессивную машину, которая не щадит никого». «Наша жизнь наше будущее и будущее наших детей сегодня зависит только от нас. Пришло время заявить о начале формирования Организационного комитета по созданию инициативной группы по проведению в декабре-январе конституционного референдума!» — призвала певица. Она попросила жителей Белоруссии объединиться и добавила, что дальнейший успех страны зависит от их четких и быстрых действий.