Александра Бортич вышла на пикет против Лукашенко

Актриса Александра Бортич вышла в Москве на пикет против президента Белоруссии Александра Лукашенко. Она выложила фото своей акции в Instagram в четверг, 13 августа.

«Очевидно, что кое-кто засиделся и ему пора», — написала Бортич.

Артистка обратилась к гражданам Белоруссии, заявив, что те «заслужили эту правду, за которую борются сейчас». «Я верю, что вы ее добьетесь», — добавила она.

В Белоруссии продолжаются массовые протесты, которые начались после объявления итогов выборов президента. По официальным результатам, действующий президент Александр Лукашенко набрал более 80 процентов голосов. Правоохранительные органы используют против протестующих дубинки, водометы и светошумовые гранаты. Официально подтверждена гибель одного демонстранта. Еще один скончался позже, в больнице.