Пригожин раскритиковал отказ Спивакова от белорусского ордена

Продюсер Иосиф Пригожин высказался об отказе дирижера и скрипача Владимира Спивакова от ордена Франциска Скорины из-за событий в Белоруссии. Его слова передает НСН.

Пригожин раскритиковал решение Спивакова. Он отметил, что в таком случае можно отказываться от орденов других стран, где также происходят «нестандартные ситуации».

«Орден вручен за гуманизм именно Спивакова, за его достижения. Он является владельцем этого ордена по праву как человек, который является культурным мостом между нашими странами и народами», — сказал продюсер

Спиваков отказался от ордена Франциска Скорины, врученного ему президентом Белоруссии Александром Лукашенко в 2014 году. Дирижер написал в открытом письме о том, что ему стыдно носить награду, которая связана с «правителем, создавшим для своего народа условия жизни, несовместимые с гуманизмом и демократией».

Орден Франциска Скорины был учрежден Верховным советом Белоруссии в 1995 году. Награду присуждают за вклад в развитие белорусской культуры, а также за гуманитарную и благотворительную деятельность.

В Белоруссии продолжаются массовые протесты, начавшиеся после объявления итогов выборов президента. По официальным результатам, действующий президент Александр Лукашенко набрал более 80 процентов голосов. Правоохранительные органы используют против протестующих дубинки, водометы и светошумовые гранаты.