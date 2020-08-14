Максим Фадеев высказался об «озверевшем» Лукашенко

Российский музыкальный продюсер Максим Фадеев высказался в своем Instagram-аккаунте об «озверевшем» президенте Белоруссии Александре Лукашенко.

Шоумен заявил, что не может молчать, потому что жестокость и мерзость, с которой действует политик, не поддается никакому анализу. «Полиция, которая ломает своим людям кости, бьют женщин, детей, без смущения. Я в шоке от увиденного», — отметил Фадеев.

Он выразил поддержку гражданам Белоруссии и призвал их держаться. «Я всем сердцем с вами!» — написал продюсер.

Ранее рэпер Влади из группы «Каста» поддержал протестующих против Лукашенко белорусов, заявив, что глава государства ненавидит свой народ. «Лукашенко мне отвратителен. После расправ с людьми и задержаний тысяч человек, считаю, что он не имеет фактического и морального права руководить Беларусью. Я вижу, что он ненавидит свой народ — выше всякой меры терпеливый народ, смелый, умный, свободолюбивый, искренний в своих призывах», — написал артист.

В Белоруссии продолжаются массовые протесты, которые начались после объявления итогов выборов президента. По официальным результатам, Лукашенко набрал более 80 процентов голосов. Правоохранительные органы используют против протестующих дубинки, водометы и светошумовые гранаты. Официально подтверждена гибель одного демонстранта. Еще один скончался позже, в больнице.