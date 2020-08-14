Влади из «Касты» заявил о ненависти Лукашенко к белорусам

Рэпер Влади из группы «Каста» поддержал протестующих против президента Белоруссии Александра Лукашенко белорусов, заявив, что глава государства ненавидит свой народ. Музыкант опубликовал соответствующий пост в Instagram.

«Лукашенко мне отвратителен. После расправ с людьми и задержаний тысяч человек, считаю, что он не имеет фактического и морального права руководить Беларусью. Я вижу, что он ненавидит свой народ — выше всякой меры терпеливый народ, смелый, умный, свободолюбивый, искренний в своих призывах», — написал артист.

Влади посчитал Лукашенко садистом и самовлюбленным тираном. «Восхищаюсь смелостью отчаявшихся людей, протестующих против него», — добавил рэпер.

Ранее протестующих белорусов поддержал американский актер и фронтмен группы Thirty Seconds to Mars Джаред Лето, а актриса Александра Бортич вышла в Москве на пикет против Лукашенко.

В Белоруссии продолжаются массовые протесты, которые начались после объявления итогов выборов президента. По официальным результатам, Лукашенко набрал более 80 процентов голосов. Правоохранительные органы используют против протестующих дубинки, водометы и светошумовые гранаты. Официально подтверждена гибель одного демонстранта. Еще один скончался позже, в больнице.