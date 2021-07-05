Дело Марии Колесниковой передали в Минский областной суд

Уголовное дело членов президиума Координационного совета белорусской оппозиции Марии Колесниковой и Максима Знака передали в Минский областной суд. Об этом сообщил адвокат Знака Дмитрий Лаевский, передает «Интерфакс-Запад».

«Дата рассмотрения пока неизвестна. Готовимся к разбирательству», — заявил Лаевский и пообещал показать в суде, «что обвинение не имеет под собой никаких правовых оснований».

Защитник подчеркнул, что прокуратура не уведомила его о передаче дела в суд, он узнал об этом из интернета. Лаевский пока не в курсе, будет ли разбирательство открытым.

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В мае Колесниковой и Знаку предъявили окончательное обвинение в публичных призывах к действиям, направленным на причинение вреда национальной безопасности, в заговоре с целью захвата государственной власти неконституционным путем и в создании экстремистского формирования.

В начале сентября прошлого года неизвестные посадили Колесникову в микроавтобус в центре Минска и увезли в неизвестном направлении. Позже власти заявили, что она хотела бежать на Украину. Колесникова сказала, что силовики угрожали вывезти ее из Белоруссии «по частям». Оппозиционерке пришлось порвать паспорт, чтобы остаться в стране.

В Белоруссии несколько месяцев проходили массовые протесты с требованием отставки президента Александра Лукашенко и проведения новых выборов.