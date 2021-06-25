Дело Марии Колесниковой направили в Верховный суд

Генеральная прокуратура Белоруссии направила в Верховный суд уголовное дело против членов президиума Координационного совета (КС) оппозиции Марии Колесниковой и Максима Знака. Об этом 25 июня сообщает БЕЛТА.

Дело передано для определения подсудности. Колесникову и Знака обвиняют по трем статьям Уголовного кодекса: в призывах к действиям против национальной безопасности (ч. 3 ст. 361), заговоре с целью захвата власти (ч. 1 ст. 357) и создании экстремистского формирования (ч. 1 ст. 361-1).

Колесникова была руководителем предвыборного штаба экс-главы Белгазпромбанка Виктора Бабарико, который считался главным соперником Александра Лукашенко за президентское кресло. В июне прошлого года Бабарико был арестован, его не зарегистрировали кандидатом.

После выборов 9 августа, на которых, по официальным данным, победил Лукашенко, Колесникова вошла в президиум КС.

В начале сентября неизвестные посадили Колесникову в микроавтобус в центре Минска и увезли. На следующий день власти объявили, что она пыталась бежать на Украину. Сама оппозиционерка заявила, что силовики угрожали вывезти ее из Белоруссии «по частям», и ей пришлось порвать паспорт, чтобы остаться в стране.