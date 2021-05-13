Лидеру белорусской оппозиции Колесниковой предъявили окончательное обвинение

Расследование уголовного дела в отношении одного из лидеров белорусской оппозиции Марии Колесниковой завершено. Об этом сообщает Telegram-канал штаба бывшего главы Белгазпромбанка Виктора Бабарико.

Колесниковой предъявили окончательное обвинение по трем статьям Уголовного кодекса Белоруссии: призывы к действиям против национальной безопасности (ч. 3 ст. 361), заговор с целью захвата власти (ч. 1 ст. 357), создание экстремистского формирования (ч. 1 ст. 361-1).

Ей грозит до 12 лет лишения свободы.

2 февраля сообщалось, что Следственный комитет Белоруссии решил не рассматривать заявление Колесниковой о ее похищении, а передал его в Министерство внутренних дел. Ведомство отказало в возбуждении уголовного дела.

В декабре 2020 года Генеральная прокуратура Белоруссии завела уголовное дело против Колесниковой и других оппозиционеров по статье о создании экстремистского формирования.

В начале сентября неизвестные посадили Колесникову в микроавтобус в центре Минска и увезли. На следующий день власти объявили, что она пыталась бежать на Украину, но была задержана. Колесникова заявила, что силовики угрожали вывезти ее из Белоруссии «по частям», и ей пришлось порвать паспорт, чтобы остаться на родине.

Колесникова была руководителем штаба Бабарико, а после выборов вошла в президиум Координационного совета белорусской оппозиции.