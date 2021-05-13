Лукашенко заявил о запросе белорусского общества на перемены

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что в обществе есть запрос на определенные перемены. Об этом в четверг, 13 мая, сообщает БЕЛТА.
На встрече с послами Лукашенко напомнил, что в феврале состоялось Всебелорусское народное собрание.
«Решения этого представительного форума однозначно подтвердили поддержку государственного курса на дальнейшее развитие социального государства с высокотехнологичной экономикой, — отметил Лукашенко. — При этом народное вече показало также запрос общества — по крайней мере, части нашего общества — на определенные перемены, в том числе в общественно-политической жизни».
По словам президента, белорусы поддержали объявленный процесс конституционной реформы. «Правда, это не всем нравится за рубежом. Но даже в таких непростых условиях Беларусь остается приверженной конструктивному взаимодействию на международной арене», — добавил Лукашенко.
Ранее президент призвал белорусов прекратить «не нужное никому противостояние». В стране девять месяцев продолжаются протесты с требованием отставки Лукашенко, который, по официальным данным, выиграл выборы с 80 процентами голосов.