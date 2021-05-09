Лукашенко призвал белорусов прекратить «не нужное никому противостояние»

Президент Белоруссии Александр Лукашенко призвал граждан страны прекратить «не нужное никому противостояние» и четко усвоить, что им выпало счастье жить на этом клочке земли и растить своих детей. Видеозапись обращения главы государства к белорусам по случаю Дня государственного герба и государственного флага, опубликовал Telegram-канал «Пул Первого».

«Мы все время жили в спокойной, мирной Беларуси. И только в последнее время нас попытались столкнуть лоб в лоб. Сегодня я могу сказать, мы разобрались, где правда, а где ложь», — сказал Лукашенко.

Материалы по теме «Людям было страшновато» 15 лет назад в Белоруссии провалилась революция. Почему оппозиция не смогла победить Лукашенко? «Запад бросил белорусскую оппозицию» Противники Лукашенко впервые не смогли вывести людей на улицы. Можно ли назвать это победой власти?

Он добавил, что начался жестокий, иногда кровавый передел мира. «И не дай бог нам попасть в эти жернова, оступиться. И нас, как это бывало не один раз в истории, изомнут, о нас в очередной раз вытрут ноги и выбросят на помойку, потому что мы волею судьбы и господа расположены на геополитическом изломе», — заявил президент.

По его словам, те, кто сегодня приветствует государственные символы, и те, кто имеет иную точку зрения, должны не допустить повторения войны.

Ранее в мае Лукашенко рассказал, что оппозиция в рамках переговоров о финансировании протестов в стране обсуждает вопрос будущей продажи предприятий в случае смены власти в обмен на оказание ей помощи на текущем этапе. При этом он не стал называть конкретные фамилии, предложив журналистам самим догадаться.

В Белоруссии с августа продолжаются массовые протесты с требованием отставки Лукашенко и проведения новых выборов президента.