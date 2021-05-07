Лукашенко пообещал обнародовать новые данные о подготовке переворота

Президент Белоруссии Александр Лукашенко пообещал обнародовать новые данные о попытке подготовки переворота в стране. Об этом сообщает БЕЛТА.

«То, что вы, журналисты с чекистами, провели эти операции и людям показали — цветочки. Ягодка еще не показана», — сказал он. Белорусский лидер пообещал, что новые данные «ужаснут».

24 апреля белорусский лидер рассказал, что готовившие в стране переворот планировали блокировать столицу страны — город Минск, в операции должны были участвовать внутренние войска, силы ОМОН, МВД и КГБ.

По словам Лукашенко, столкновение вооруженных структур привело бы к «самой страшной и горячей гражданской войне, которую не имела ни одна страна».