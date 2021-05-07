Лукашенко назвал решивших засудить его немцев наследниками фашизма

Президент Белоруссии Александр Лукашенко назвал наследниками фашизма немцев, решивших засудить его за пытки протестующих. Об этом 7 мая сообщает БЕЛТА.
«Пусть бы Великобритания уже там выступила, Америка, Франция, в коалиции же были. Но не наследники фашизма. Они меня будут судить… Кто вы такие, чтобы меня судить?» — заявил Лукашенко.
Президент сказал, что не упрекает немцев. «Но они наследники поколений, которые развязали ту войну», — пояснил он.
Лукашенко напомнил, что в Белоруссии во время Великой Отечественной войны погиб каждый третий житель. Многие умерли в послевоенные годы. «Это нацизм, который развернул здесь геноцид белорусского, советского народа», — добавил глава государства.
Он рассказал, что во время войны фашисты уничтожали целые деревни за то, что жители прятали евреев, в том числе детей. «Нашли — всю деревню, живьем — траншею вырыли, закопали. Как один из писателей писал, что наутро еще приходили и земля дышала. Живьем людей закапывали. Это они. И они меня хотят судить там в этом суде…» — заметил Лукашенко.
В данный момент ведется работа по сбору свидетельств о военных преступлений, и Белоруссия покажет их всему миру, пообещал он.
Ранее четыре берлинских адвоката обратились в Генпрокуратуру в Карлсруэ с требованием возбудить дело против Лукашенко и белорусских силовиков. Юристы представляют интересы 10 белорусов, в их распоряжении оказались более 100 задокументированных случаев применения пыток. В заявлении адвокатов говорится, что их клиентов удерживали в чрезвычайно тесных камерах и автозаках, а также подвергали физическому насилию, унижениям, угрозам и оскорблениям.