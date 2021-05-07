Лукашенко назвал решивших засудить его немцев наследниками фашизма

Президент Белоруссии Александр Лукашенко назвал наследниками фашизма немцев, решивших засудить его за пытки протестующих. Об этом 7 мая сообщает БЕЛТА.

«Пусть бы Великобритания уже там выступила, Америка, Франция, в коалиции же были. Но не наследники фашизма. Они меня будут судить… Кто вы такие, чтобы меня судить?» — заявил Лукашенко.

Президент сказал, что не упрекает немцев. «Но они наследники поколений, которые развязали ту войну», — пояснил он.

Материалы по теме «Людям было страшновато» 15 лет назад в Белоруссии провалилась революция. Почему оппозиция не смогла победить Лукашенко? «Запад бросил белорусскую оппозицию» Противники Лукашенко впервые не смогли вывести людей на улицы. Можно ли назвать это победой власти?

Лукашенко напомнил, что в Белоруссии во время Великой Отечественной войны погиб каждый третий житель. Многие умерли в послевоенные годы. «Это нацизм, который развернул здесь геноцид белорусского, советского народа», — добавил глава государства.

Он рассказал, что во время войны фашисты уничтожали целые деревни за то, что жители прятали евреев, в том числе детей. «Нашли — всю деревню, живьем — траншею вырыли, закопали. Как один из писателей писал, что наутро еще приходили и земля дышала. Живьем людей закапывали. Это они. И они меня хотят судить там в этом суде…» — заметил Лукашенко.

В данный момент ведется работа по сбору свидетельств о военных преступлений, и Белоруссия покажет их всему миру, пообещал он.

Ранее четыре берлинских адвоката обратились в Генпрокуратуру в Карлсруэ с требованием возбудить дело против Лукашенко и белорусских силовиков. Юристы представляют интересы 10 белорусов, в их распоряжении оказались более 100 задокументированных случаев применения пыток. В заявлении адвокатов говорится, что их клиентов удерживали в чрезвычайно тесных камерах и автозаках, а также подвергали физическому насилию, унижениям, угрозам и оскорблениям.



