Германия приготовилась принимать у себя пострадавших из-за Лукашенко белорусов

Власти Германии приготовились принимать у себя в стране белорусов, пострадавших из-за действий государства после протестов против президента Александра Лукашенко. Об этом сообщает Süddeutsche Zeitung.

Речь идет о тех, кто пережил пытки, и об оппозиционных активистах, которых преследует белорусский режим. Отмечается, что преследование в таких случаях касается и родственников активистов. Они получат возможность оформить визу в Германию по упрощенной схеме, специально предназначенной для тех, кому требуется убежище.

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Государственный министр по делам Европы в МИД ФРГ Михаэль Рот рассказал об этом решении по запросу представителей партии «Зеленые». В партии сообщили, что поддерживают такой шаг правительства как «важный, пусть и запоздалый знак солидарности с белорусским демократическим движением».

Отмечается, что на такие меры еще в декабре прошлого года пошло правительство Литвы. За осень и первый месяц зимы страна приняла более 1,3 тысячи белорусов.

В Белоруссии шестой месяц продолжаются протесты после президентских выборов 9 августа 2020 года. Акции жестко подавляются милицией и ОМОНом. Были задержаны десятки тысяч людей, многие рассказали о пытках и избиениях в изоляторах. Четыре человека были убиты в столкновениях с силовиками