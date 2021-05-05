В Германии попросили возбудить дело против Лукашенко

В Германии четыре адвоката из Берлина обратились в Генпрокуратуру в Карлсруэ с требованием возбудить дело против президента Белоруссии Александра Лукашенко и силовиков. Об этом сообщает издание Tagesspiegel.

По данным издания, адвокаты представляют интересы 10 белорусов, в их распоряжении более 100 задокументированных случаев применения пыток властями страны.

Как заявили адвокаты, все клиенты сообщили о задержаниях на незначительных основаниях, пытках и жестоком обращении. «Их удерживали в чрезвычайно тесных камерах и автозаках, и на протяжении нескольких дней они подвергались физическому насилию, их унижали, им угрожали, оскорбляли и подвергали другим унижениям», — следует из заявления. Они также выразили надежду, что прокуратура начнет расследование против представителей белорусских властей.

Tagesspiegel отметило, что для многих белорусских политиков действует запрет на въезд в страны Евросоюза.

В Белоруссии более полугода продолжаются протесты после президентских выборов 9 августа. Акции жестко подавляются силовиками. Были задержаны десятки тысяч людей, многие рассказали о пытках и избиениях в изоляторах. Четыре человека погибли при столкновениях с силовиками.