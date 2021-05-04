Лукашенко пообещал Евросоюзу проблемы из-за санкций против Белоруссии

Президент Белоруссии Александр Лукашенко пообещал Европейскому союзу (ЕС) проблемы из-за санкций против Минска. Об этом он заявил в ходе доклада премьер-министра Романа Головченко, отрывок беседы публикует Telegram-канал «Пул Первого» во вторник, 4 мая.

«Просто скажу, чтобы вы понимали: если европейцы хотят проблем у себя в связи с этими санкциями, они их получат. Больше ничего не буду говорить, время покажет», — заключил белорусский лидер.

В ответ Головченко заметил, что в настоящее время уже принимаются меры против стран Запада. В свою очередь Лукашенко подчеркнул, что «это только начало», и поручил премьеру подготовить для него информацию о крупных проектах и предприятиях ЕС в республике.

Третий пакет санкций Евросоюза против руководства Белоруссии был принят 17 декабря 2020 года. В список попали 29 чиновников, в том числе глава Национальной гостелерадиокомпании Иван Эйсмонт, а также семь юрлиц, в том числе Минский завод колесных тягачей и «Белтехэкспорт».

Евросоюз не признает результатов президентских выборов в Белоруссии 9 августа и победу Александра Лукашенко. Также санкции являются ответом на массовое насилие со стороны белорусских силовиков по отношению к протестующим и преследование оппозиции. Лукашенко считает, что выборы прошли по закону, а действия силовиков не вышли за рамки допустимого.