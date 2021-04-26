В Минске заметили спецтехнику и силовиков

Очевидцы заметили на улицах Минска спецтехнику и силовиков. Об этом в понедельник, 26 апреля, сообщает Telegram-канал Tut.by.

Техника замечена в разных частях города. На опубликованных фотографиях видны грузовики.

В Белоруссии несколько месяцев проходят массовые протесты с требованием отставки президента Александра Лукашенко и проведения новых выборов. 23 апреля сообщалось, что в столице задержали 30 человек за участие в несанкционированной акции во дворах. Несколько задержанных на следующий день получили по 15 суток.

В начале апреля жителя Бреста арестовали на месяц за то, что он написал на стене дома цитату из молитвы «Отче наш» — «Но избави нас от лукавого». Было возбуждено уголовное дело по статье «Осквернение сооружений и порча имущества». В сообщении на сайте прокуратуры надпись назвали циничной.