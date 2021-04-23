В Минске 30 человек задержали за несанкционированную акцию протеста

В Минске 30 человек задержали за участие в несанкционированной акции протеста, сообщает Tut.by.

Акция проходила во дворах вечером в четверг, 22 апреля. На опубликованных видео показано, что участники шли колонной с бело-красно-белыми флагами. Правозащитники сообщают, что при задержании многих протестующих поставили на колени.

На следующий день суд начал рассматривать дела об административных правонарушениях. Несколько человек получили по 15 суток.

В милиции заявили, что в день акции к ним обратились жители Минска, которые сообщили, что группа граждан нарушает общественный порядок. «По прибытии сотрудники милиции увидели граждан, которые громко выкрикивали различные лозунги и были обозначены незарегистрированной символикой», — рассказали в ГУВД Мингорисполкома.

В Белоруссии несколько месяцев проходят массовые протесты с требованием отставки президента Александра Лукашенко и проведения новых выборов.