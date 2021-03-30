В Белоруссии ведущего госканала задержали по делу о протестах

В Бресте задержали ведущего утреннего шоу на государственном телеканале «Беларусь-4». Это может быть связано с уголовным делом о массовых протестах, сообщает «Интерфакс — Запад».

«24 марта задержали Константина Свидуновича, это ведущий программы "Утренний эспрессо" на Беларусь-4 (ТРК "Брест")», — написала в соцсетях журналистка Оксана Бровач.

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По ее словам, Свидунович находится в СИЗО. Предположительно, его задержали в рамках «дела хороводов», фигурантами которого являются уже около 50 человек.

Речь идет о событиях 13 сентября 2020 года, когда протестующие в Бресте устроили хоровод. Акцию разгоняли с помощью водометов.

В Белоруссии почти восемь месяцев продолжаются массовые протесты с требованием отставки президента Александра Лукашенко и проведения новых выборов.

Первые акции жестко разгонялись. Задержанные рассказывали об избиениях и пытках в изоляторах. Ряд оппозиционных политиков и активистов были арестованы или бежали из страны. Известно о нескольких погибших протестующих.

Сам Лукашенко утверждает, что за происходящим стоит Запад.