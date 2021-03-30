Лукашенко призвал чиновников вылезти из-под плинтуса

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что власть в стране устояла, и призвал чиновников вылезти из-под плинтуса, сообщает БЕЛТА.

По его словам, иногда в аппарате управления на различных уровнях нет полного единомыслия. «Особенно до последних событий. Некоторые из них (мы их тоже знаем) из-под плинтуса посматривали: как же День воли пройдет, еще чего-то», — сказал Лукашенко.

Он добавил, что «власть стояла и будет стоять», а государство продолжит укрепляться. «Поэтому, кто хочет работать, вылезайте из-под плинтуса и начинайте работать. Вставайте в строй и вперед. У нас слишком много работы для того, чтобы отсиживаться где-то», — заключил Лукашенко.

25 марта белорусская оппозиция традиционно празднует День воли в честь годовщины провозглашения Белорусской народной республики. В этом году в Минске и других городах были задержаны более 200 человек.

В Белоруссии с августа продолжаются массовые протесты с требованием отставки Лукашенко и проведения новых президентских выборов. Сам глава государства утверждал, что за происходящим стоит Запад.