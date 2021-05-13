Лукашенко рассказал о настрое на диалог с Западом

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что республика настроена на диалог с западными странами, но только в атмосфере честности и равноправия. Об этом сообщает ТАСС.

Политик подчеркнул, что страна готова рассматривать «интересные идеи» о сотрудничестве от послов иностранных держав при условии, что они «обогатят белорусов положительным опытом». «Даже в таких непростых условиях Беларусь остается приверженной конструктивному взаимодействию на международной арене», — сказал Лукашенко.

13 мая Лукашенко заявил, что у белорусов появился запрос на перемены в общественно-политической жизни. Он пообещал отразить их чаяния в ходе конституционной реформы и назвал Всебелорусское народное собрание, на которое не допустили представителей оппозиции, «народным вече».

Ранее политик пообещал провести досрочные президентские выборы в стране только в случае, если они параллельно пройдут в США. «Американцы пусть назначают досрочные выборы, и мы в этот же день назначим в Беларуси выборы», — сказал глава государства.