Президент Белоруссии Александр Лукашенко принял верительные грамоты от нового посла России в республике Евгения Лукьянова, назначенного на этот пост 25 марта. Об этом сообщает БЕЛТА.

Помимо российского дипломата, верительные грамоты главе государстве вручили также послы Ирака, Никарагуа, Руанды, Саудовской Аравии и Сьерра-Леоне.

Как заявил политик на мероприятии, у России и Белоруссии выстроены прочные и взаимовыгодные отношения. Он выразил уверенность в том, что такая ситуация сохранится и в будущем. «Нет ни одной сферы, в которой наши страны не имели бы тесных и прочных связей», — пояснил Лукашенко.

Весь 2019 год и первую половину 2020-го, до выборов главы государства, ставших толчком к началу массовых протестов, Лукашенко неоднократно заявлял о необходимости вести многовекторную политику и строить независимую страну. Он регулярно сетовал на «имперские замашки» России, критикуя проект интеграции в рамках Союзного государства.

Позднее он смягчил риторику и предложил углубить экономическую и военную интеграцию с Москвой, однако от предложений войти в состав России или создать новые наднациональные органы власти отказался. «Мир настолько изменился, что было бы просто глупо даже работать в этом направлении», — заявлял Лукашенко.

Евгений Лукьянов начал дипломатическую карьеру в 2016 году. До весны 2021 года он возглавлял российское посольство в Латвии. С 2012 по 2016 год Лукьянов занимал пост помощника секретаря Совета безопасности России, а с 1993 по 2006 год находился на руководящих должностях в Дрезднер-банке и ВТБ.