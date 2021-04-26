Белоруссия захотела найти новых союзников

Министр иностранных дел Белоруссии Владимир Макей заявил, что Москва остается главным партнером и союзником Минска, но власти не откажутся от политики многовекторности и продолжат искать новых. Об этом сообщает «Sputnik Беларусь».

По его словам, республика не хочет отказываться от «восточного вектора», считая его основным, но при этом она заинтересована в отношениях и с другими государствами, которые «имеют вес на мировой арене». «Мы готовы к тому, чтобы иметь нормальные отношения со всеми партнерами, в том числе и представителями коллективного Запада», — сказал Макей.

Он добавил, что в диалоге с иностранными державами Белоруссия будет прежде всего обращать внимание на отношение их руководства в свой адрес. При этом идею о закрытии посольств в Европе и на Украине дипломат отверг. «Мы понимаем, что, однажды закрыв то или иное дипломатическое загранучреждение, сложнее потом его будет открыть. Поэтому мы будем продолжать взаимодействие со всеми государствами», — отметил глава МИД.

Весь 2019 год и первую половину 2020-го, до выборов главы государства, ставших толчком к началу массовых протестов, президент Белоруссии Александр Лукашенко неоднократно заявлял о необходимости вести многовекторную политику и строить независимую страну. Он регулярно сетовал на «имперские замашки» России, критикуя проект интеграции в рамках Союзного государства.

Позднее он смягчил риторику и предложил углубить экономическую и военную интеграцию с Москвой, однако от предложений войти в состав России или создать новые наднациональные органы власти отказался. «Мир настолько изменился, что просто было бы глупо даже работать в этом направлении», — заявлял Лукашенко.