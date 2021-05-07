Лукашенко назвал условие проведения досрочных выборов президента в Белоруссии

Президент Белоруссии Александр Лукашенко назвал условие проведения досрочных президентских выборов в республике. Его приводит Sputnik Беларусь.

Белорусский лидер отметил, что согласен выполнить требования стран Запада и провести досрочные выборы в стране параллельно с США. «Я переживу все, переступлю через то, что мы независимы, суверенны. Я готов. Параллельно с американцами. Американцы пусть назначают досрочные выборы, и мы в этот же день назначим в Беларуси выборы», — заявил он, комментируя свою позицию по данному вопросу.

При этом Лукашенко критически оценил последние президентские выборы в Соединенных Штатах, заявив, что тогда «бюллетени с подписями за Дональда Трампа выбрасывались в урны». «Они вытерли ноги о действующего президента. Они до сих пор ему в этом "Твиттере" не дают слова сказать. Они тогда его заблокировали. Какой же доступ к средствам массовой информации?», — задался вопросом он.

Ранее президент Белоруссии пообещал обнародовать новые данные о попытке подготовки переворота в стране. «То, что вы, журналисты с чекистами, провели эти операции и людям показали — цветочки. Ягодка еще не показана», — сказал он, пообещав, что новые данные «ужаснут» общественность.

В Белоруссии с августа продолжаются массовые протесты с требованием отставки Лукашенко и проведения новых выборов.