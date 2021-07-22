Протасевич назвал «настоящих» организаторов белорусских протестов

Администраторы и владельцы популярных Telegram-каналов были настоящими организаторами белорусских протестов, тогда как роль оппозиции в них существенно переоценена. Об этом заявил бывший главный редактор проекта NEXTA Роман Протасевич в интервью литовской газете Vakaro zinios.

По словам журналиста, доверие аудитории Telegram-каналы начали завоевывать еще до начала президентских выборов в августе 2020 года. Сообщества публиковали сведения о пандемии коронавируса, тогда как правительство пыталось их тщательно скрывать. «От темы коронавируса мы все чаще стали переходить к волнующим людей политическим вопросам», — заявил Протасевич.

Он пояснил, что именно администраторы таких каналов, в том числе и NEXTA, координировали выход людей на улицы, когда оппозиция оказалась неспособна эффективно организовать их. «Протесты были направлены не за какого-то оппозиционного «кандидата в кандидаты», а против надоевшего большинству правительства (президента Белоруссии) Лукашенко», — добавил экс-главред и назвал оппонентов главы государства виновными в поражении протестующих.

Протасевич также обвинил лидеров несогласных в попытке нажиться на гражданском противостоянии и подчеркнул, что в эмиграции они «не чувствуют земли под ногами», постепенно теряя влияние внутри страны. «Всем нужны регалии, титулы, посты, а если нет ярко выраженного лидера, начинаются внутренние распри», — отметил он.

Бывший главред NEXTA был задержан белорусскими силовиками после инцидента с принудительной посадкой самолета авиакомпании Ryanair 23 мая в Минске. На родине его обвинили в нарушении порядка и организации массовых мероприятий после президентских выборов в Белоруссии в августе 2020 года.

Позже он согласился сотрудничать со следствием и дал несколько интервью, в которых повторил тезисы официального Минска о массовых беспорядках, обвинил оппозицию в иностранном финансировании и хвалебно отозвался о Лукашенко. Вскоре после этого Протасевича перевели из СИЗО под домашний арест, у него появился доступ к интернету.