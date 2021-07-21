Протасевич анонсировал большое интервью про Белоруссию и Россию

Находящийся под домашним арестом бывший главный редактор оппозиционного белорусского Telegram-канала NEXTA Роман Протасевич анонсировал выход своего интервью про Белоруссию и Россию. Сообщение об этом появилось на его странице в Twitter.

Как пояснил журналист, в разговоре с представителями литовской прессы, который он вскоре представит читателям, были затронуты вопросы взаимодействия Белоруссии и России на фоне обострения белорусско-литовских отношений.

Получившееся интервью он назвал «большим и интересным». Публикацию Протасевич сопроводил своим фото с подписью «Литва подталкивает Беларусь в объятия России».

23 мая самолет авиакомпании Ryanair, летевший из Афин в Вильнюс, совершил экстренную посадку в Минске после сообщений о минировании. Находившиеся на борту Протасевич и его подруга, россиянка София Сапега были задержаны местными правоохранителями. Их обвинили в нарушении порядка и организации массовых мероприятий после президентских выборов в Белоруссии в августе 2020 года. Из-за этого инцидента резко обострились отношения Белоруссии с западными странами, в частности с Литвой.

3 июня белорусский государственный канал ОНТ показал интервью с Протасевичем, где он сделал ряд громких признаний. В частности, он взял на себя ответственность за организацию протестов в Белоруссии и назвал имена своих сторонников, рассказал о подготовке силового захвата власти, а также о том, что NEXTA финансируется российским олигархом, а штаб лидера белорусской оппозиции Светланы Тихановской — литовскими бизнесменами.

Вскоре после этого Протасевича и Сапегу перевели из СИЗО под домашний арест, где у них появился доступ к интернету.